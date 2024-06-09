بـ 20 مليون جنيه.. ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في البحيرة، بحوزتهم أسلحة نارية وكمية كبيرة من المواد المخدرة، قُدرت بحوالي 20 مليون جنيه.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن البحيرة والإسكندرية أفادت قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (8 عناصر إجرامية محكوم على عدد منهم في عدة قضايا ما بين "شروع في قتل، مخدرات، سرقة، سلاح") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 140 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 37 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 3.500 كيلو جرام – 8 ميزان حساس – كمية من الأدوات والمواد الخام التي تستخدم في خلط وتصنيع المواد المخدرة - 2 بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش – 6 طبنجات – 2 فرد محلي– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 33 خزينة – 6 قطع سلاح أبيض).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (20 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقي بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.