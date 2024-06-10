"تعويض واعتذار".. ماذا قال ضحية الصفع من عمرو دياب أمام جهات التحقيق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

حضر الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب خلال محاولة التقاطه صورة معه في حفل الزفاف إلى جهات التحقيق؛ للإدلاء بأقواله.

واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال ضحية الصفع على يد عمرو دياب، وذلك بحضور محامي الفنان عمرو دياب ودفاع الشاب.

وطالب الشاب بتعويض من المطرب عمرو دياب والاعتذار له، بعد صفع الأخير له خلال محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف.

كما استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال محامي الفنان عمرو دياب بعد تحريره محضرا بقسم الشرطة ضد الشاب.

بدورها قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الشاب صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، أثناء محاولته التقاط صورة معه، وأمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وصولًا إلى حقيقتها.

وحرر دفاع الفنان عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور سلفي مع الفنان في إحدى حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة.

وقال دفاع "دياب" أن الفنان يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط صور معه.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن كل ما يتردد بشأن وجود شكوى ضد النجم عمرو دياب، غير صحيح، لم يصل النقابة إطلاقا، أي إخطار يخص الواقعة.

وتابع: "ما يثار غير صحيح، بالضبط مثل ما تردد عن إقامة اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة، بشأن الواقعة نفسها، وهو غير صحيح".

النجم عمرو دياب، تصدر قوائم مواقع التواصل، وموقع البحث جوجل، مع تصاعد الجدل، حول واقعة تعديه بالصفع على "شاب"، خلال تقديم فقرته الغنائية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.