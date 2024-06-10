"بيرموا حجارة على العربيات".. الداخلية تكشف حقيقة منشور الكيلو 4.5

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ادعاء أحد الأشخاص، قيام قاطني منطقة الكيلو 4.5، بإلقاء حجارة على السيارات.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام بعض قاطني منطقة الكيلو4.5 بمدينة نصر بإلقاء الحجارة على السيارات أثناء مرورها أعلى الكوبري المتجه إلى محور شينزو آبى بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن المنطقة محل الشكوى معين بها خدمات أمنية لضبط كل ما يُخل بالأمن العام.



اقرأ أيضا:

"تعويض واعتذار".. ماذا قال ضحية الصفع من عمرو دياب أمام جهات التحقيق؟

واقعة غريبة| عامل يعرض مقبرة أثرية للبيع على فيسبوك.. والداخلية تتحرك

"ملناش غير سمعتنا".. تصرف جرئ ينتهي بإضرام سيدة النار في ابنة أختها بالعمرانية

لتدريسها المثلية الجنسية.. قرار جديد في دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية بالقاهرة

قرار عاجل بشأن صاحب واقعة الصفع من "عمرو دياب"