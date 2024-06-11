الليلة تبدأ من 493 جنيهًا.. 33 صورة ترصد أرخص فندق في الغردقة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم يبحث عدد من المواطنين، تزامنًا مع إجازة نهاية العام الدراسي، عن أرخص فندق في الغردقة 2024، خاصة مع بدء الحجوزات في المنتجعات والقرى السياحية وغيرها من المناطق المختلفة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص فندق في الغردقة 2024 بالصور، كما يلي، وفقًا لموقع "بوكينج":

أرخص فندق في الغردقة 2024:

فندق الجوهرة

- تبدأ الليلة في الفندق من 493 جنيهًا وتصل إلى 862 جنيه.

- يقع موقع الفندق الغردقة على بعد 50 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية، ويوفر أماكن إقامة ومسبح خارجي بالإضافة إلى مواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة وتراس.

- ويضم الفندق الحاصل على 4 نجوم مطعمًا، وغرفًا مكيفة، وحمام خاص، ويتميز بالترفيه المسائي ونادي للأطفال.وتجهيز غرف الضيوف في الفندق بتلفزيون بشاشة مسطحة وصندوق ودائع آمن.

- يوفر فندق الجوهرة غرف معينة تطل على المسبح وتضم الغرف شرفة، كما تحتوي جميع الغرف في أرخص فندق في الغردقة 2024 على بياضات الأسرّة والمناشف.

- يقع خليج مكادي ووتر وورلد على بعد 29 كم من فندق جوهرة إن، في حين يقع ميني إيجيبت بارك على بعد 30 كم، ويعد مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للفندق حيث يقع على بعد 50 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- ويتيز فندق الجوهرة بتوفير خدمة نقل من المطار ومطعم وخدمة الغرف ومواقف سيارات مجانية وغرف لغير المدخنين ومكتب استقبال على مدار 24 ساعة.