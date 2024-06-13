تطور جديد في أزمة سيارة الفنان كمال أبورية.. التحريات تصدم صاحب المرسيدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تطور جديد طرأ على أزمة الفنان كمال أبورية مع موظف اتهمه بالنصب وتهديده بسبب خلاف على سيارة ماركة "مرسيدس" موديل 2008 مخصصة لمتحدي الإعاقة.

النيابة العامة طلبت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة التي خلصت إلى عدم أحقية "أبورية" بالتصرف في السيارة بالبيع بعد بلاغ الموظف.

مصدر مسؤول نفى ما تردد عن التحفظ على سيارة الفنان كمال أبورية واكتفى بالقول "العربية كده حالها اتوقف مش هيعرف يعمل بيها أي حاجة".

في وقت سابق، الموظف الخمسيني حرر محضرًا بقسم العجوزة قال إنه حصل على خطاب لشراء سيارة مخصصة للمعاقين وبسؤاله عن صلة "أبورية" أفاد بأنه اشترى منه الجواب مقابل مبلغ مالي والمحظور بيعها لمدة 5 سنوات.

أمام القدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، الشاكي أوضح أنه حاول استعادة السيارة وإعادة المبلغ للمثل الكبير لكن طلب قوبل بالرفض وفوجئ به يهدده بإيصال أمانة وقعه على نفسه سابقًا ليقرر اللجوء للشرطة "أنا اتنصب عليا يا باشا وعايز حقي".

مأمور قسم العجوزة العميد أحمد الدسوقي حرر محضر بأقوال الموظف وأحالها رئيس القطاع إلى النيابة العامة التي طلبت التحريات تمهيدًا لاستدعاء "أبورية" وسماع أقواله.