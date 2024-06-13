شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة عبر فيس بوك: اللون الأخضر يكسو ميادين المحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت محافظة الجيزة عددًا من الصور لميادين المحافظة بنطاق الأحياء وما شهدته من أعمال تطوير وتجميل وتشجير، في إطار جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين الصورة البصرية بالشوارع والطرق والميادين العامة.

وعلقت المحافظة في منشورها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، والذي شمل صورًا لميادين: (الثورة، فيني، لبنان، هيئة التدريس، ابن عفان، أحمد سامي السعيد، محمد صالح، الرماية، مسجد الصحابة)، قائلة: "اللون الأخضر يكسو ميادين محافظة الجيزة".

وكانت وزارة البيئة أعلنت متابعتها تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة المصرية ومن بينهم وزارة التنمية المحلية، حيث تساهم وزارة البيئة بـ 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة)، وتم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة.

وتسهتدف وزارة البيئة زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام المالى الحالى والمشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث تمت زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.



ميدان ابن عفان



ميدان الثورة



ميدان الصحاقة



ميدان فيني



ميدان لبنان