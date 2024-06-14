بالصور.. وزراء وشخصيات عامة وسياسية في عزاء والد منتصر النبراوى

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء الخميس، بمسجد القوات المسلحة بمصر الجديدة عزاء اللواء عبدالله النبراوى والد كلًا من اللواء سعيد النبراوى المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق والعميد منتصر النبراوي عضو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حضر العزاء وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس، والوزير أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة، وقيادات الشركة وحسام صالح والمنتج تامر مرسي والفنان عماد زيادة والفنان خالد سليم والفنانة حسناء سيف الدين ومحمد ذكى القيادي بحزب مستقبل وطن والمحامي المستشار طاهر الخولى ورجل الأعمال باسل سماقية ويحي البستاني ومحي بدراوى وهانى أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان وهانى شكرى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما حضر العزاء النائب أحمد فتحى عضو التنسيقية والإعلامي أسامة كمال والإعلامي أحمد الطاهري.