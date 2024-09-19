مربية أطفال تقتل طفلين بطريقة مأساوية وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقت الشرطة القبض على مربية أطفال تدعى "كيارا بيتروليني" بعد العثور على جثتي طفلين حديثي الولادة مدفونتين في حديقتها قبل أن تسافر في إجازة إلى نيويورك.

وتم القبض على البالغة من العمر 22 عاما من قبل رجال الشرطة بعد اكتشاف الجريمة في حديقة منزل عائلة كيارا بإيطاليا، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكانت الطالبة تعيش في المنزل مع والديها في إجازة بنيويورك عند اكتشاف الأمر.

ويجري التحقيق حاليا مع الشابة بتهمة القتل العمد وإخفاء جثة.

وكشف تقرير تشريح الجثة أن الرضيعة الأولى دفنت حية وبعد أسبوع تم اكتشاف جثة ثانية، ولم يتم معرفة سبب الوفاة.

وأوضحت الشرطة أن القاتلة تدرس القانون في جامعة بارما لكنها تعيش في منزلها وتعمل كمربية أطفال.

واكتشفت الشرطة أيضا أن القاتلة أنهت حياة رضيعها، حيث أنها كانت حامل وأخفت حملها وبعد ذلك تخلصت منه وأخفته في الحديقة، وبعد يومين ذهبت في إجازة مع والديها إلى الولايات المتحدة، وفي اليوم الذي غادرت فيه، نبش كلب جدتها جثة الرضيعة، التي كانت ملفوفة في ملاءة.

وظنت جدتها أنه حيوان نافق واتصلت بجيرانها وأبلغت الشرطة.

وقال ضباط الشرطة: "إنهم عثروا على رضيع ثاني مدفون"

وقال أصدقاء بيتروليني إنهم لم يلاحظوا شيئا ولم يعرفوا أنها كانت حاملا.

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