بيان مهم من معهد الفلك بشأن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ



حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد غد الأحد، فى محافظات ومدن مصر، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وكشف المعهد، فى بيان اليوم الجمعة، عن أن سكان مدينتى طابا والعريش أول من يؤدى صلاة العيد فى الساعة السادسة و5 دقائق، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد فى الساعة السادسة و 39 دقيقة.

وأشار إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك سيحين موعدها فى بورسعيد وسانت كاترين وشرم الشيخ فى السادسة و11 دقيقة، وفى السويس والطور فى السادسة و 13 دقيقة، وفى دمنهور فى السادسة و 19 دقيقة.

وأوضح أن سكان طنطا وبنها وكفر الشيخ سيؤدون صلاة عيد الاضحى فى الساعة السادسة و17 دقيقة، والمنصورة والغردقة فى السادسة و15 دقيقة، والزقازيق وشلاتين فى السادسة و16 دقيقة، والفيوم وبنى سويف وقنا فى السادسة و 21 دقيقة.

وأضاف أن صلاة عيد الأضحى سيحين موعدها فى مدن المنيا و أسيوط أسوان فى السادسة و 25 دقيقة، وفى سوهاج فى السادسة و24 دقيقة، وفى أبو سمبل فى السادسة و34 دقيقة، ومرسى مطروح فى السادسة و 31 دقيقة، والخارجة فى السادسة و33 دقيقة.

ولفت إلى أن صلاة عيد الأضحى ستكون فى مدينتى الإسماعيلية ودمياط فى السادسة و12 دقيقة، ونوبيع فى السادسة و7 دقائق، وحلايب فى السادسة و 14 دقيقة.