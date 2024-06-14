شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فنية الحج السياحى: تواصل دائم مع السلطات السعودية لتقديم خدمات متميزة للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

قال ناصر تركى رئيس اللجنة الفنية للحج السياحى إن اللجنة ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، على تواصل مستمر دون توقف مع مراكز الخدمة الميدانية بالسعودية للتأكد من التجهيزات للحج، وضمان تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان مشتركة لاستلام المخيمات في كل من منى وعرفات، وتم وضع خطة طوارئ بين الجانبين للتدخل والحل الفورى للمشاكل سعيا لنجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع جميع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بمختلف المستويات خاصة الحج البري والاقتصادي لمناقشة كافة تفاصيل التصعيد والنفرة والخدمات بالمخيمات .

وقال تركي إنه تم الاتفاق سابقا مع مراكز الخدمة الميدانية علي أن المسئولية تضامنية بين الجميع مع ضرورة بذل أقصى جهد لإنجاح موسم الحج، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من شركات السياحة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا من جميع المطوفين وتسابق في تقديم خدمة الحجاج.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه كانت هناك بعض المشاكل البسيطة بعدد من المخيمات ومن خلال التواصل مع مراكز الخدمة الميدانية تم حلها جميعا قبل استلام المخيمات.

