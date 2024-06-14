شكرا لقرائتكم خبر عن "من فات قديمه" مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة للحفاظ على الحرف التراثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مشروعات تخرج طلاب الدراسات العليا بالكلية، وسط حضور مميز من أعضاء هيئة التدريس والخبراء.

وحاز مشروع "من فات قديمه" لطلاب الماجستير في الإنتاج التليفزيوني على إشادة كبيرة من لجنة التحكيم حيث أشادوا بفكرة البرنامج والذي تناول الحرف التراثية المصرية وأهمية الحفاظ عليها، حيث استغرق الطلاب فصل دراسي كامل لإعداد مشروعهم بهدف مناقشة التحديات التي تواجه هذه الحرف والعاملين بها ودور الدولة المصرية الداعم لهم، كما استهدف الطلاب من خلال مشروعهم المساهمة في الحفاظ على التراث المصري وتعزيز السياحة الثقافية في مصر.

وخلال كلمته، قال الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية سابقًا، إنه فوجئ بالمستوى المتقدم لمشروع التخرج، مشيدًا باختيار فكرة المشروع والتصوير والموسيقى والأغنية التي تم إعدادها للمشروع، كما قدم الدكتور أشرف جلال التهنئة للطلاب على هذا العمل المتميز والرائع، قائلًا إنه يمكن الاستفادة بهذا المشروع في الإعلام السياحي والترويج للحرف الموجودة في مصر.

كما أشاد الدكتور جورج لطيف، عضو لجنة التحكيم والأستاذ المساعد بـ جامعة الجلالة، بالمشروع وبمجهود طلاب الماجستير، معتبرًا أن المشروع مترابط ويرقى إلى مستوى المتخصصين وأن يكون فيلم وثائقي يحمل معلومات جديدة.

وقدمت لجنة التحكيم ملاحظات قيّمة للطلاب لتطوير مشروعهم بشكل أفضل تمهيدًا لمشاركتهم في مختلف المسابقات.

وقدم الطلاب المشاركون في مشروع التخرج وهم حسام علاء الدين، ونسمة أشرف، ومروة قطب، وفاطمة كامل، عرضًا قالوا خلاله إن تكلفة إنتاج مشروعهم تقترب من الصفر حيث قاموا بجميع المهام بجهودهم وأدواتهم الشخصية، مؤكدين أن الفيلم تم تصويره في 3 مواقع تصوير هي: منطقة الفواخير بالفسطاط، ومنطقة النحاسين في شارع المعز، ومصنع القطان بحدائق القبة، واستغرق التصوير 15 ساعة، و15 ساعة مونتاج، مشيرين إلى أنهم أنتجوا موسيقى تصويرية خاصة للمشروع، وأعدوا أغنية خاصة عن الحرف التراثية المصرية.

ويُعد مشروع "من فات قديمه" نموذجًا يظهر مدى اهتمام طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالحفاظ على التراث المصري وتعزيز السياحة، كما يُظهر المشروع مهارات الطلاب وإبداعهم في مجال الإنتاج التليفزيوني، وحرصهم على تقديم محتوى هادف ومفيد للمجتمع.



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مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة