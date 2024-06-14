وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى لمحور "بديل خزان أسوان الحر" على النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

قرر وزير النقل كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبى لمحور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل أمام الحركة المرورية تمهيداً للافتتاح الرسمى له بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد ثورة 30 يونيو، ولا سيما أنه جار الانتهاء من إنارة المحور بالكامل، مع تركيب العلامات الإرشادية لتسهيل حركة السيارات والمركبات المترددة عليه.

وأكد وزير النقل في بيان له، الجمعة، الأهمية الكبيرة لهذا المحور التنموى الذي سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان القديم إلى المحور الجديد، بجانب خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، علاوة على تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلاً عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشاملة بصعيد مصر.

من جانبه أعرب محافظ أسوان أشرف عطية عن شكره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على إنشاء أكبر وأهم محور تنموى وخدمى في محافظة أسوان متمثلاً في محور بديل خزان أسوان الحر، والذى تكلف نحو 1.9 مليار جنيه، مؤكداً على أن هذا حدث تاريخى بالنسبة لأهالى أسوان والزائرين لعروس المشاتى من الأفواج السياحية والمصريين، لما سيحققه المحور من طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الحركة المرورية وسرعة التنقل بين الشرق والغرب، والربط بين الشرق والغرب، والحفاظ على سلامة المواطنين، كما سيساهم في الحفاظ على خزان أسوان القديم بشكل مستقبلى، وإطالة العمر الافتراضى له، وخاصة بعد مرور نحو 122 عاماً على إنشائه في عام 1902.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بأسوان المهندس عيد كرومر، أن محور وكوبرى خزان أسوان البديل يصل طوله إلى 5.4 كيلو متر، وبعرض 29 مترا، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه، ويتكون من كوبريين ونفق تشمل كوبرى النيل بطول 2076 مترا، ونفق وكوبرى أسفل الطريق الصحراوى الغربى، وأعمال طرق بطول 3350 مترا، موضحا بأن المكونات الرئيسية للمحور تضم كوبرى أعلى نهر النيل يتكون من 14 محورا، وبطول 671 مترا، فضلاً عن أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 مترا، وسيساهم فى الربط بين امتداد طريق أسوان / برانيس، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان، وكذا امتداد طريق أسوان / أبو سمبل البرى عابراً نهر النيل.