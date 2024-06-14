شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حافظ عباس يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

قدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري وأعضاء الهيئة، التهنئة بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



داعين الله عز وجل، في هذه الأيام المباركة، أن يسدد خطاه وأن يعيده على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم بكل الخير والبركات.

