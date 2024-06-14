شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصدر تقريراً عن تطور المضادات الحيوية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم أحدث تقرير لها عن العوامل المضادة للبكتيريا، بما في ذلك المضادات الحيوية، في التطوير السريري وقبل السريري في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن عدد العوامل المضادة للبكتيريا في خط الأنابيب السريري ارتفع من 80 % في عام 2021 إلى 97% في عام 2023، إلا أن هناك حاجة ملحة لعوامل جديدة ومبتكرة لعلاج الالتهابات الخطيرة وتحل محل تلك التي أصبحت غير فعالة بسبب الاستخدام على نطاق واسع.

صدر هذا التقرير السنوي لأول مرة في عام 2017، وهو يقيم ما إذا كان خط أنابيب البحث والتطوير الحالي (R&D) يعالج بشكل صحيح العدوى التي تسببها البكتيريا المقاومة للأدوية الأكثر تهديدًا لصحة الإنسان، على النحو المفصل في قائمة مسببات الأمراض البكتيرية ذات الأولوية لمنظمة الصحة العالمية (BPPL) لعام 2024 .



تهدف كلتا الوثيقتين إلى توجيه البحث والتطوير في مجال مضادات البكتيريا لمواجهة التهديد المتزايد باستمرار لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR).

وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية، مما يجعل الناس أكثر مرضا ويزيد من خطر انتشار العدوى التي يصعب علاجها والمرض والوفيات. إن مقاومة مضادات الميكروبات مدفوعة إلى حد كبير بإساءة استخدام مضادات الميكروبات والإفراط في استخدامها، ولكن في الوقت نفسه، لا يتمكن العديد من الناس في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى الأدوية الأساسية المضادة للميكروبات.

وقال الدكتور يوكيكو ناكاتاني، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات بالإنابة : "إن مقاومة مضادات الميكروبات تزداد سوءاً، ولكننا لا نطور منتجات جديدة رائدة بالسرعة الكافية لمكافحة أخطر البكتيريا وأكثرها فتكاً". "لا يزال هناك نقص شديد في الابتكار، حتى عندما يتم ترخيص المنتجات الجديدة، فإن الوصول إليها يمثل تحديًا خطيرًا. إن العوامل المضادة للبكتيريا لا تصل ببساطة إلى المرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها، في البلدان من جميع مستويات الدخل".

ولا يقتصر الأمر على وجود عدد قليل للغاية من مضادات البكتيريا في طور الإنتاج، نظراً للمدة التي يستغرقها البحث والتطوير واحتمالات الفشل، كما لا يوجد ما يكفي من الإبداع. ومن بين 32 مضادًا حيويًا قيد التطوير لمعالجة عدوى BPPL، يمكن اعتبار 12 منها فقط مبتكرة. علاوة على ذلك، فإن 4 فقط من هذه الـ 12 تنشط ضد مسبب واحد على الأقل من مسببات الأمراض "الحرجة" لمنظمة الصحة العالمية - وهو أمر بالغ الأهمية كونه فئة المخاطر الأعلى في BPPL، على الأولوية "العالية" و"المتوسطة". هناك فجوات عبر خط الإنتاج بأكمله، بما في ذلك المنتجات المخصصة للأطفال، والتركيبات الفموية الأكثر ملاءمة للمرضى الخارجيين، والعوامل اللازمة لمعالجة المقاومة المتزايدة للأدوية.

ومن المشجع أن العوامل البيولوجية غير التقليدية، مثل عاثيات البكتيريا، والأجسام المضادة، والعوامل المضادة للفوعة، وعوامل تعديل المناعة، وعوامل تعديل الميكروبيوم، يتم استكشافها بشكل متزايد كمكملات وبدائل للمضادات الحيوية. ومع ذلك، فإن دراسة وتنظيم العوامل غير التقليدية ليست بالأمر السهل.

هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتسهيل الدراسات والتقييمات السريرية لهذه المنتجات، للمساعدة في تحديد متى وكيف يتم استخدام هذه العوامل سريريًا.

بالنظر إلى مضادات البكتيريا المعتمدة حديثًا، منذ 1 يوليو 2017، حصل 13 مضادًا حيويًا جديدًا على ترخيص تسويق ولكن اثنين فقط يمثلان فئة كيميائية جديدة ويمكن وصفهما بالمبتكرين، مما يؤكد التحدي العلمي والتقني في اكتشاف مضادات للبكتيريا جديدة فعالة ضد البكتيريا وآمنة. للبشر.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على 3 عوامل غير تقليدية، جميعها منتجات تعتمد على البراز لاستعادة الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، لمنع تكرار عدوى المطثية العسيرة (CDI) بعد العلاج بالمضادات الحيوية لدى البالغين.

إن خط أنابيب ما قبل السريرية نشط ومبتكر، مع العديد من الأساليب غير التقليدية، كجزء من عدد ثابت من المرشحين ما قبل السريري على مدى السنوات الأربع الماضية. ويظل تركيزها على مسببات الأمراض سلبية الجرام، التي تقاوم المضادات الحيوية كملاذ أخير. تتمتع البكتيريا سالبة الجرام بقدرات داخلية على إيجاد طرق جديدة لمقاومة العلاج ويمكنها نقل المواد الوراثية التي تسمح للبكتيريا الأخرى بأن تصبح مقاومة للأدوية أيضًا.

يبدو أن التحول نحو العوامل المضادة للبكتيريا التي تستهدف عاملًا ممرضًا واحدًا قد وصل إلى مرحلة الاستقرار. إن العوامل التي تستهدف عاملًا ممرضًا واحدًا تزيد من الحاجة إلى وسائل تشخيص سريعة متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة، لضمان وجود البكتيريا ذات الصلة في العدوى المراد علاجها.

ومن شأن قدر أكبر من الشفافية في المستقبل أن يؤدي إلى: تسهيل التعاون حول المشاريع التي يحتمل أن تكون مبتكرة ولكنها صعبة، ومساعدة العلماء ومطوري الأدوية، وتوليد المزيد من الاهتمام والتمويل لتطوير الأدوية للعوامل المضادة للبكتيريا الجديدة.

ويجب أن تكون الجهود المبذولة لتطوير عوامل جديدة مضادة للبكتيريا مصحوبة بجهود موازية لضمان إمكانية الوصول إليها بشكل عادل، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

يعد حصول الجميع على أدوات جيدة وبأسعار معقولة للوقاية من العدوى وتشخيصها وعلاجها أمرًا أساسيًا للتخفيف من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات على الصحة العامة والاقتصاد، وفقًا للأولويات الاستراتيجية والتشغيلية لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في قطاع الصحة البشرية،

قرار مقاومة مضادات الميكروبات الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون والنهج الذي يركز على الناس في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات والحزمة الأساسية من تدخلات مقاومة مضادات الميكروبات.