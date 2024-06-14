تفحم سيارتين وحريقا شقة وكابينة كهرباء في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة ملاكي من الموت إثر اشتعال النيران بسيارته أعلى محور 26 يوليو، اليوم الجمعة.

بلاغ مماثل سجلته غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة لدى اندلاع حريق بسيارة بطريق الواحات وتمام الإخماد دون وقوع إصابات.

وشهدت منطقة حدائق الأهرام تصاعدًا كثيفًا للأدخنة تبين أنه نتيجة اشتعال كابل كهرباء بكابينة؛ بسبب ماس كهربائي وحالت سرعة وصول رجال الإطفاء دون تفاقم الوضع.

وفي قطاع الغرب أيضًا، اندلع حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على النيران بعد إخلائها من قاطنيها.