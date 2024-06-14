ضبط سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في الإسكدرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن سيدة تدير كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات –أكلاشيه – مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – دفترين تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").