شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفا و734 حاجا مصريا، حتى مساء أمس الخميس، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفا و734 حاجا مصريا بمكة والمدينة

افتتحت وزارة الأوقاف 29 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 20 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 1047 مسجدًا منها 815 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(232) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 14/ 6 / 2024م عدد (12069) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(622) مليون جنيه.

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم تلاشى كافة السلبيات التى ظهرت بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بـ الثانوية العامة، أثناء أداء الطلاب الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية والتى تنطلق 22 يونيو الجارى، حيث يتم السماح بدخول لجنة الامتحان بداية من الثامنة والرابع صباحا والتفتيش باستخدام العصا الإلكترونية وأيضا الالتزام بكافة التعليمات التى تخص ضبط امتحانات الثانوية العامة 2024، مشددة على أن الامتحانات هدفها تقييم الطلاب بشكل عادل ومن ثم سيتم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات المنظمة للامتحانات بشكل صحيح فى جميع اللجان الامتحانية.

حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد غد الأحد، فى محافظات ومدن مصر، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي. تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بعددٍ من المدن الجديدة، منها دمياط الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والسادات، وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى. أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر وصل لحظة التربيع الأول اليوم الجمعة عند الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بالتزامن مع يوم التروية. وفق صحيفة "عكاظ" . الجمعية الفلكية بجدة: قمر الحج فى التربيع الأول تزامناً مع يوم التروية أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه، تحمل رقم ( ع م ر - 66 ) وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص. سعر لوحة سيارة "عمر - 66" يقترب من 8 ملايين جنيه و3 أشخاص يتنافسون لامتلاكها وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الزراعة والتشجير بالمدن الجديدة

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 29 بيتًا من بيوت الله منها 20 مسجدًا جديدًاوزارة التعليم: تلاشى أى سلبيات فى امتحانات المواد الدراسية بالثانوية العامةمعهد الفلك يكشف موعد صلاة عيد الأضحى فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر

ذكرت حركة حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل اثنين من المحتجزين لديها في قصف جوي على مدينة رفح الفلسطينية قبل أيام، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

حماس: الاحتلال يقتل 2 من المحتجزين لدينا في قصف جوي على رفح قبل أيام

تتابع، غرفة عمليات بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، إجراءات تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، وتسكينهم بالمخيمات، حيث بدأ تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات فجر اليوم الجمعة.

غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 48 غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 48 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

السياحة: توفير شركة متخصصة للرد على استفسارات الحجاج وإرشادهم لأماكن خيامهم