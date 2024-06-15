شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 615 ساحة بمحافظة الجيزة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

استعدادًا لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة.

واستعدت مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، بتخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظرف طارئ يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك، إذ تشمل أبرز الساحات التي تقام بها صلاة العيد بالجيزة: (ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وساحة مسجد الحصري في أكتوبر، وساحة خاتم المرسلين في العمرانية، وساحة المجمع الإسلامي في الشيخ زايد).

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخصيص وتجهيز 615 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أى إشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد.

يُذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شكل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من: الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي؛ لمتابعة الإعداد لـ صلاة العيد بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد.