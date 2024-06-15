شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من خطورة أشعة الشمس على الجلد.. وخبير: تسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام؛ منعا للإصابة بالمشاكل والمضاعفات الصحية الخطيرة على الجلد.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التعرض لأشعة الشمس في الأوقات التي ينصح بها الأطباء تكون مفيدة للغاية بينما هناك أوقات التعرض المبالغ فيه لأشعة الشمس يسبب مشاكل صحية ومرضية تؤثر سلبا على صحة الجلد بشكل عام.

ومن جانبه قال الدكتور ماهر محمود استشارى الأمراض الجلدية : يمثل التعرض للشمس خطرا كبيرا على صحة الجلد ويسبب حروق أحيانا من الدرجة الثانية وتصل خطورة التعرض للشمس إلى حد الإصابة بسرطان الجلد والحروق بالإضافة إلى زيادة حب الشباب وانتشار التصبغات وظهور التجاعيد فضلا عن زيادة النمش الذى يظهر عند أصحاب البشرة البيضاء كما يزيد من قشرة الرأس مشيرا إلى أن الوقت الصحيح للتعرض للشمس من قبل الساعة 10 صباحا وبعد الساعة الخامسة مساء بمعنى أن الفترة الخطرة للتعرض للشمس هي من 10 إلى 5 مساء وننصح دائما بتفادي التعرض للشمس في هذا الوقت .

وأضاف أن الشمس لها فوائد عديدة منها أنها مضادة للإصابة بالاكتئاب كما أن 90 % من فيتامين د نحصل عليه بسبب التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المناسبة كما أنها تحفز الجسم على مواجهة السمنة والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى .

وقال ينبغي الحرص على ارتداء الواقيات الشمسية والنظارات وكذلك استخدام المرطبات الجلدية وكريمات الحماية منعا لحدوث اى إصابات أو مضاعفات صحية مثل غمقان الجلد والحروق من الدرجة الثانية وتابع: عند ظهور احمرار و فقاعات على سطح الجلد يجب التوجه فورا للمستشفى وهو ما يتطلب أسبوع بحد أقصى للعلاج والتعافي التام .

ونصح بضرورة شرب كميات معقولة من المياه خاصة عند التعرض لاشعة الشمس مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن التعرض لحروق الشمس سيزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، مشيرا للفرق بين حروق الشمس والتسمم الشمسي، قائلا : كلاهما ينتج عن قضاء الكثير من الوقت في الشمس مع حماية غير كافية أو عدم وجود حماية على الإطلاق.

ووشدد على أهمية الابتعاد عن الشمس وشرب الكثير من الماء والراحة وفي حالة التعرض لحروق الشمس، يمكن اللجوء إلى وضع كمادات باردة أو هلام الصبار أو الكريمات الخالية من العطور وشدد على أهمية تجنب فرقعة البثورأواستخدام الكورتيزون على الجلد، لأن ذلك يبطئ عملية الشفاء.