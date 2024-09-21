الامارات | المذنب الساطع يظهر في سماء الإمارات أكتوبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن من أبرز الأحداث الفلكية خلال العام الحالي ستكون مع بداية الخريف حيث سيشاهد مذنب C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) في نهاية الشهر الجاري والى منتصف أكتوبر المقبل.

ويزداد المذنب سطوعًا بشكل مطرد مع اقترابه من الشمس يوم 27 سبتمبر والأرض 12 أكتوبر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا المذنب هو الأكثر إضاءة بين المذنبات التي يمكن مشاهدتها خلال العام 2024 .

وأشار إلى أن مناطق من العالم بدأت في رصده حيث رصد في أستراليا فجرا مع بداية الشفق البحري ، عندما تكون الشمس تحت الافق بمقدار 12 درجة او قرابة 45 إلى 50 دقيقة قبل شروق الشمس، وعلى ارتفاع المذنب 6 درجات وظهر الذيل متألقًا بالقدر الظاهري يبلغ 4.3 ( القدر الظاهري المرئي ستة أقدار اعلاه القدر 1 ، واضعفها إضاءة القدر 6)، والى الآن لا يمكن رؤيته بالعين المجردة في الإمارات ، ستتحسن إمكانية رؤيته الأيام المقبلة.

في سياق آخر ، يبدأ فصل الخريف "فلكيا" في النصف الشمالي من الأرض مع موعد الاعتدال الشمسي الخريفي ، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب، وذلك غدا السبت 22 سبتمبر في الساعة 16:44 عصرا بتوقيت الإمارات.

وقال إبراهيم الجروان إنه بعد موعد الاعتدال الشمسي الخريفي يتساوى الليل بالنهار في الإمارات ، ويأخذ الليل زيادته على حساب النهار الذي ستستمر ساعاته بالنقصان، فيما سيبدأ الليل الدائم يخيم تدريجيا على المناطق الشمالية القطبية حتى حلول الربيع.

ولفت إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض تدريجيا نحو الاعتدال، أما برودة الليل ، فتبدا عندما تنخفض درجات الحرارة الدنيا دون 20 درجة مئوية ليلا، ابتداء من منتصف أكتوبر إلى منتصف أبريل، و برودة النهار تبدا عندما تنخفض درجات الحرارة العليا تكون دون 30 درجة مئوية نهاراً ، من منتصف نوفمبر إلى منتصف مارس.

ويكون موسم الامطار الخريفية من منتصف أكتوبر الى منتصف ديسمبر. و كمية الأمطار خلال الخريف تقارب 22% من مجموع الأمطار الهاطلة وتتركز في النصف الأخير منه.

وتظل الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب و الندى صباحاً. خاصة من منتصف سبتمبر إلى منتصف نوفمبر، ويتكرر تشكل الضباب في آخر الليل والصباح الباكر.