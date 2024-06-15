شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: المجازر تستعد لاستقبال الأضاحي وحملات ضد الذبح خارج المجازر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على استعداد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الاضاحي، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيوانى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر.

تفقد الدكتور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن والأرز وفول الصويا واكثارات التقاوى بمحطة البحوث الزراعية بسخا محافظة كفر الشيخ يرافقه المسئولين عن المحطة .

وكلف عبد العظيم مدير معهد بحوث وقاية النباتات ومدير معهد بحوث الأمراض بمرور الباحثين على البرامج والمحاصيل بكافه المحطات ورصد اى حشرات مثل دوده الحشد وغيرها والتعامل معها بالمبيد المناسب فى حينه ورفع تقرير مرور يومى بذلك .

كما كلف مدير محطة البحوث الزراعية بسخا ورؤساء الفرق البحثية بالتواجد طوال فتره العيد تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة لمتابعة المحاصيل والعمليات الزراعية اليومية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى على استمرار العمل فى حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية والتواجد الميدانى فى مواقع العمل وتقديم الدعم الفنى وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية لكافة المحاصيل الزراعية والتواجد الدائم مع المزارعين طوال اجازة عيد الأضحى المبارك .

وأشار إلى قيام عدة لجان على مستوى الجمهورية للمرور على حقول إنتاج تقاوى الذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش والتنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة.

كما اكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة على تواجد العاملين والمهندسين بالإدارة المركزية لحماية الأراضى بغرفة العمليات المركزية لمتابعة منع التعديات على الأراضى الزراعية وذلك بالتنسيق مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات الذين تواجدوا أيضا فى مقر اعمالهم

كما تواصل معامل صحة الحيوان ومتبقيات المبيدات والعفن البنى تقديم خدماتها فى فحص عينات الأغذية والتصدير كذلك يواصل مفتشى ومهندسى الحجر الزراعى عملهم فى الموانئ المصرية لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد أصدر توجهياته إلى كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل وتقاوى الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوى.