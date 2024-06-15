شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار جميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية لتأمين عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الطوارئ داخل غرف الإدارة العامة للحماية المدنية، بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية من خطة أمنية موسعة لتأمين احتفالات المصريين خلال عيد الأضحى، حيث تم رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، مع نشر لانشات الإنقاذ النهرى على مختلف ضفاف نهر النيل لحماية المواطنين من حالات الغرق لحين انتهاء أيام العيد.

وشملت خطة التأمين إعلان حالة الاستنفار فى جميع إدارات الحماية المدنية بكافة المحافظات، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها مع انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دورى.

كما تنصح إدارة الحماية المدنية ، بأنه حال الاشتباه بأى جسم غريب، أو سيارة متروكة أو حقيبة مجهولة يجب إبلاغ رجال الحماية المدنية على رقم 180، وسيتجه فريقا من خبراء المفرقعات التابع للإدارة العامة للحماية المدنية، على الفور لفحص البلاغ، وتحديد ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا، مضيفًا أن التعامل مع بلاغات المفرقعات يتم من خلال أسلوبين أساسيين، الأول يكون من خلال استخدام الإنسان الآلى "روبوت"، أما الثانى فيكون من خلال استخدام البدلة الواقية، وجهاز التصوير بأشعة إكس، ومدفع المياه والكلاب المتخصصة فى الكشف عن اى بلاغات.

وشددت إدارة الحماية المدنية، على ضرورة الحرص وعدم التعامل مع الأجسام الغريبة أو المفرقعات عند العثور عليها، مع ضرورة عدم اللمس أو الاقتراب من الجسم الغريب إطلاقًا، وكذلك ضرورة تغيير مسار حركة سير المشاة والسيارات بعيدا عن المنطقة التى يقع بها الجسم الغريب وذلك لحين حضور خبراء المفرقعات والتعامل معه.