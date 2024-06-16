شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة الطالب المتورط فى تصوير امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تهاون في تطبيق القانون الخاص بمكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات، مشددة على أن الطالب الذى تورط في تصوير أسئلة الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة سوف يحرم من النجاح في امتحانات الثانوية العامة هذا العام والعام المقبل، مع السماح للطالب باستكمال امتحانات الثانوية 2024، مضيفة أن هناك عقوبة أخرى تقررها الجهات المختصة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأربعاء 12 يونيو امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة، وحددت الوزارة، مواصفة امتحان مادتى الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة، موضحة أن عدد الأسئلة فى امتحان الاقتصاد 25 سؤالا، أما الإحصاء 17 سؤالا، موضحة أن الأسئلة فى المادتين اختيار من متعدد ولا توجد أسئلة مقالية، كما أن الأسئلة ستخاطب الفهم والتحليل ونواتج التعلم، مؤكدة أن الأسئلة موزعة على المستويات المعرفية المختلفة للطلاب ما بين مستويات بسيطة ومتوسطة وعليا.

جدير بالذكر إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.