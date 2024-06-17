شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.