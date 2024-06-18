شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة داخل اللجان والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب بدء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من 22 يونيو الجارى، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على منع الغش بجميع أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات ومن ثم مواجهة الغش مسئولية الملاحظين والمراقبين بـ لجان امتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.