موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي.. والقنوات المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الأهلي، نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل 27 سبتبمر الجاري في كأس السوبر الإفريقي، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى فى السوبر الأفريقى

تنقل بى إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.