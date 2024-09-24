بري عرض مع لودريان لتطورات الأوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، الموفد الرّئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، بحضور السّفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، حيث جرى عرض لتطوّرات الأوضاع السّياسيّة والميدانيّة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل بري سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.
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