شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الحوت النافق على سواحل البحر المتوسط خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البيئة أمس الثلاثاء الانتهاء من إجراءات دفن الحوت النافق الذى عثر عليه على سواحل البحر الأبيض المتوسط ويسمى حوت كوفييه ذو المنقار، والذى أكدت الوزارة فى عدد من البيانات الصادرة عنها انه لا يمثل خطورة على الإنسان ومنتشر فى البحر المتوسط وغير مهدد بـ الانقراض .

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن هذا الحوت وسبب تسميته واماكن تواجده وبعض خصائصه وسماته

1- تعود تسمية هذا الحوت باسم حوت كوفييه نسبة إلى عالم التشريح الفرنسي جورج كوفييه، حين عثر علي جمجمة غير كاملة على الساحل الفرنسي بالبحر الأبيض المتوسط، وتناوله فى احد ابحاثه عام عام 1823.

2- عالم التشريح الفرنسى جورج كوفيه وصفه بانه نوع من الحيتان المسننة، وانه العضو الوحيد في فصيلة الحيتان سيفي المنقار المجوف.

3- حوت كوفييه يعد احد الحيوانات الثدية التى تعيش في المياه الباردة شمال المحيط الأطلسى وفى بعض الاحيان يصل سواحل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإنجلترا.

4- حوت كوفييه يعيش فى أقصى عمق ممكن ان يصل اليه حيوان ثدى يصل احيانا إلى 2992 متر الا انه يصعد احيانا إلى السطح لتنفس الهواء لمدة 10 دقائق، ولا يمكث تحت الماء أكثر من 20 دقيقة.

5- حوت الكوفييه لديه القدرة على الصمود تحت الماء لمدة تصل لساعتين عندما يشعر بخطر الصيادين.

6- يصف حوت كوفييه احيانا بأنه بطىء في الحركة، لكن عندما يطارد أسراب سمك الرنكة والغادس والحبار التى تعد غذائه الرئيسى والمفضل يكون سريعا.

7- فترة حمل انثى حوت الكوفييه تدوم لمدة 12 شهرا كل ثلاثة سنوات وتلد صغيرا واحدا فقط.

8- يعيش حوت كوفييه في المياه العميقة من المناطق المدارية حتى المياه الباردة لكنه لا يعيش فى المناطق الصقيعية القطبية .

9- يصل طول حوت كوفييه ذي المنقار إلى حوالى سبعة أمتار، وله جسم بدين يشبه الطوربيد إلى حد ما.

10- يفضل حوت كوفييه العيش في مجموعات يصل عددها احيانا من 4 الى 12 حوت .