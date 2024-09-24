بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا للأهالي: نأمل ممن يستقبل أيًا من العائلات النازحة المبادرة الفورية لإبلاغنا

أشارت بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا، في بيان إلى الأهالي، إلى أنّ "في الظّروف القاسية الّتي يجتازها لبنان، اضطرّت عائلات لبنانيّة تحت وطأة الحرب، إلى مغادرة مناطق سكنها إلى مناطق أكثر أمانًا. وبهدف العناية بالقادمين إلى نطاقنا البلدي، نأمل ممّن يستقبل أيًّا من العائلات النّازحة، المبادَرة الفوريّة إلى إبلاغ البلديّة عن الأشخاص القادمين اضطراريًّا إلى نطاقنا البلدي، وتحديد كيفيّة الإشغال سواء بالايجار أو بالتّسامح أو بداعي القربى".

وأكّدت أنّ "هذا الإجراء ضروري جدًّا للمتابعة والمساعدة عند الاقتضاء"، لافتةً إلى أنّه "يمكن التّبليغ برسالة نصيّة عبر "الواتساب" على الرّقم 70/581830 جمعية "هدفنا"، أو عبر الاتصال على الرّقم: 09/546365 أو 09/546366، ونشكر تفهّمكم وتعاونكم الدّائم".