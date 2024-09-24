أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "تعرّض سيّارة إسعاف تابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي للقصف أثناء قيام شعبة الإسعاف التابعة للحزب بواجبها في منطقة حبوش قضاء النبطية، حيث أسفر الاعتداء عن جرح عدد من المسعفين، الذين طُبّبت جراحهم وعاد معظمهم لعمله في الميدان".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف إسرائيلي استهدف سيّارة إسعاف تابعة للقومي السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.