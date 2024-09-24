أبو فاعور جال بمراكز للنازحين اللبنانيين: المسألة ليست مسألة تعاطف إنساني والعدوان الإسرائيلي ضد كل الشعب

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أن "هذا العدوان الذي يشنه العدو الاسرائيلي هو ضد كل الشعب اللبناني، ولا يوجد لبناني يرى نفسه مستثنى من هذا العدوان"، معتبرا ان "إسرائيل لا تصنّف كل اللبنانيين أخياراً و أشراراً، انما كل اللبنانيين أشرار بالنسبة لإسرائيل".

ولفت ابو فاعور، خلال جولة قام بها على مراكز للنازحين اللبنانيين من قرى الجنوب والبقاع الغربي الى منطقة راشيا، الى أنه "بتوجيه ومتابعة من الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الرفيق تيمور جنبلاط، تقوم كل المجموعات من الحزب التقدمي الإشتراكي ووكالة الداخلية في البقاع الجنوبي والبقاع الغربي، والاتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي حتى الكشاف التقدمي بالتنسيق مع الهيئات الرسمية والجهات الرسمية باستقبال النازحين والاهتمام بهم من أبناء شعبنا الذين قدموا من الجنوب أو من البقاع الغربي".

وتابع "المسألة ليست مسألة تعاطف إنساني، هذا عدوان ضد كل الشعب اللبناني، لا يوجد لبناني يرى نفسه مستثنى من هذا العدوان، إسرائيل لا تصنّف كل اللبنانيين أخياراً و أشراراً، كل اللبنانيين أشرار بالنسبة لإسرائيل، وهذا ليس تعاطفا إنسانيا بل هذا واجب وطني نحاول القيام به من ضمن الممكن عملاً بتوجيهات الرئيس وليد جنبلاط والرئيس تيمور جنبلاط وبالتنسيق مع الهيئات المحليّة".