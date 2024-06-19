شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يؤدون طواف الوداع بالحرم فى ثالث أيام التشريق..بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الحجاج طواف الوداع بصحن المطاف، فى ثالث أيام التشريق، وسط منظومة خدمية متكاملة، حيث تم تجنيد كوادر أمنية مدنية وموظفين لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية مع تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى إطلاق المرحلة الثالثة من خطتها لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج؛ التي تضمنت العديد من المبادرات الدينية والبرامج العلمية الجديدة.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد قاموا برمى الجمرات الثلاث فى ثالث أيام التشريق، ثم توجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بالمسجد الحرام.

من جهة أخرى، رفعت القطاعات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التى تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم فى المنطقة المركزية، حيث تعمل فرق ميدانية فى عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية فى توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر.

وكان وزير الصحة السعودى فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، قد أعلن نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام ، وخلوه من أى أمراض وبائية أو تهديدات على الصحة العامة للحجاج، مؤكدا نجاح موسم الحج رغم الأعداد الكبيرة للحجاج هذا العام، والتحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، وفق "واس".

وأضاف الجلاجل: "قامت المنظومة الصحية بتجهيز 189 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة متنقلة، بطاقة استيعابية تزيد عن 6.500 سرير ، بكوادر طبية وفنية وإدارية ومتطوعين تتجاوز 40 ألفًا، وبسيارات إسعاف تزيد عن 370 سيارة و 7 طائرات إسعافية و 12 مختبراً و 60 شاحنة ، لتوفير أكثر من 1860 بنداً طبياً، وفي خطوة نوعية 3 مستودعات طبية متنقلة موزعة في المشاعر المقدسة".