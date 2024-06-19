شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الخميس : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.