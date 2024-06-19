شكرا لقرائتكم خبر عن 50 سؤالا فى الأحياء لازم تعرف إجابتها قبل امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، يقدم ”الخليج 365”، مراجعات نهائية شاملة لمواد الثانوية العامة الدراسية، تتضمن أهم أجزاء المناهج الدراسية وتدريبات ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي عدد من الأسئلة الاسترشادية الهامة (اختيارية ومقالية) على أهم أجزاء منهج مادة الأحياء، وإجاباتها، يستطيع من خلالها الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.



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ويشمل امتحان مواد (الفيزياء، والأحياء، والكيمياء، والجيولوجيا والعلوم البيئية) 46 سؤالًا فى كل مادة من هذه المواد، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا فى 3 ساعات، ومخصص لكل مادة 60 درجة، وذلك كما أوضحت وزارة التربية والتعليم.

يُذكر أن ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024، انطلق يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، ويستعد الطلاب لأداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية، التي تنطلق يوم 22 يونيو 2024، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة و1981 لجنة سير و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية.