استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد أم وأطفالها الأربعة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة دير البلح.

وفي الضفة الغربية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس، كما احتجزت قوات الاحتلال أكثر من 60 فلسطينيًا بعد اقتحامها بلدة حارس غرب سلفيت.

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