أستراليا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ بات كونروي اليوم أن أستراليا ستقدم مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي.

وقال البيان “سيتم توجيه التمويل الجديد إلى منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وسيوفر مساعدات منقذة للحياة، مع التركيز على النساء والفتيات، بما في ذلك تقديم الدعم الغذائي”.

وأضاف البيان “منذ 7 أكتوبر، التزمت أستراليا بتقديم 82.5 ملايين دولار أسترالي كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة والاستجابة لأزمة اللاجئين التي طال أمدها في المنطقة، أستراليا تواصل الضغط من أجل تقديم مساعدات إنسانية آمنة وسريعة وغير معوقة للأشخاص المحتاجين إليها بشدة، ولحماية جميع العاملين في مجال الإغاثة”.

وقالت الوزيرة وونغ “إن الدعم الأسترالي سيساعد في معالجة الوضع الإنساني المتدهور من خلال توفير التغذية ومنتجات النظافة الصحية الأساسية. إن الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة وغير المعوقة يجب أن تصل إلى المدنيين، ويجب حماية العاملين في مجال الإغاثة لتمكينهم من أداء عملهم المنقذ للحياة، وسنواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن”.

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