شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) نقلا عن مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين .

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