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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) نقلا عن مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين .
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