شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبدأ الكنيسة صوم العذراء وكم مدته؟ والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس المقبل، حيث يأتي بعد أسبوع من صوم الأقباط الكاثوليك ويستمر لمدة 15 يوما حتى يوم 22 أغسطس.

ويحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بـ صوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.

ويترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط طوال شهر أغسطس دورة يومية بالدير مع شمامسة الدير يحملون أيقونات السيدة العذراء مريم والسيد المسيح، وتستمر حتى عقب انتهاء فترة الصوم سنويًا؛ كما ينظم دير درنكة فعاليات احتفالات يومية خلال فترة صوم العذراء مريم، تتمثل فى قداسات يومية، ونهضة روحية مسائية يشارك بها عدد من أسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما يترأس الأنبا يؤانس تسبحة نصف الليل مع الأقباط الزوار لترتيل مدائح وتراتيل العذراء احتفالها بصومها السنوى.