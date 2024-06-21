شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الفراولة.. بدر ذو الحجة يزين سماء مصر غدا ولمعانه يصل 100% والان مع تفاصيل الخبر

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة غدا 22 يونيو، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، حيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الفراولة، حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام، كما يُعرف أيضا بالقمر الوردي وقمر العسل، علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

يذكر أن تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يونيو كشف عنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عضو اللجـنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، موضحا أن توقيت الظواهر الفلكية هنا ينطبق مع التوقيت الصيفي لسماء القاهرة، وعلى متابعينا في الوطن العربي مراعاة فروق التوقيت.

وأشار تادرس إلى أن اقتران الأجرام السماوية هو رؤية إحداهما قرب الآخر في السماء في نطاق محدود من الدرجات القوسية.. وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات، موضحا أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.