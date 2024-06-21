شكرا لقرائتكم خبر عن عريس الجنة.. مصرع شاب قبل يوم واحد من زفافه فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

لقى شاب من أبناء النوبة بمحافظة أسوان مصرعه فى حادث على الطريق الزراعى بمركز نصر النوبة، وذلك قبل يوم واحد من زفافه المحدد له خلال إجازة عيد الأضحى.

تفاصيل الواقعة بدأت بوصول عزو زاكى صيام، شاب عشرينى، مقيم قرية دابود بمركز نصر النوبة إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، مصابا بشدة نتيجة تعرضه لحادث اصطدام دراجته النارية "موتوسيكل" بعامود إنارة على طريق "الدكة نصر النوبة"، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى ربه.

وقال أصدقاء الشاب المتوفى لـ"الخليج 365": "كان يستعد لعقد زفافه وتوفى قبل يوم واحد من كتب كتابه وزفافه المقرر له يوم السبت 22 يونيو الجارى، بعد أن طبع كروت الدعوة واستعد أحبابه وأسرته ليوم العرس المنتظر"، مضيفين أن الصدمة جاءت عليهم كالصاعقة بعد سماع خبر وفاة الشاب قبل يوم واحد من زفافه.

واتشح موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالسواد حزناً على وفاة الشاب النوبى، وسط تعليقات أنه كان يستعد لزفافه وأنهى كل تجهيزات الفرح، إلا أن قضاء الله اختاره للموت قبل يوم واحد من ليلة العمر.

وكان الشاب النوبى عزو زاكى صيام، قد شارك قبل شهرين منشور لـ"الخليج 365" ينعى فيه عمه الذى توفى وهو صائم يوزع التمر والعصائر على الصائمين فى الطرقات خلال شهر رمضان الماضى.



عزو زاكى صيام



الشاب ينعى عمه قبل شهرين من وفاته



العريس المتوفى