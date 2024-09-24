شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق معرض الحرف والأعمال اليدوية بمشاركة 300 عارض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية وتشريف نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ينطلق غدا الأربعاء 25 سبتمبر 2024 معرض الحرف والأعمال اليدوية 2024 بمعارض الظهران اكسبو، ويستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري.
وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للمعرض بنسخته المُطورة، مشيرا إلى أن الرعاية تعكس الدعم المستمر لسموه لأنشطة وبرامج الغرفة ما يمكنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة، والبرامج الاجتماعية التي تُقدمها للإسهام في التنمية المُجتمعية.
وشدد الرزيزاء على أن قطاع الحرف والأعمال اليدوية ، يُعتبر رافداً اجتماعيا واقتصاديا، من خلال دوره الهام كأحد أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030 للعمل على الارتقاء به وتطويره وتحويله إلى قطاع أكثـر تنظيمًا ليكون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، والإسهام بشكل إيجابي في الناتج المحلي.
وأضاف أن المعرض يعزز الثقافة من خلال المساهمة في نشر الوعي حول التراث الثقافي والفني، وتوفير تجربة فريدة من خلال إتاحة الفُرصة للزوار للقاء الحرفيين والتعرف على عمليات التصنيع، واستكشاف جميع الأركان، والاستفسار عن تقنيات العمل والمواد المستخدمة، وأداء التجربة الحية.
ويعمل معرض الحرف والأعمال اليدوية على خلق فرص عمل جديدة في المجتمع، كما يساهم في تطوير مهارات جديدة لدى المستهدفين، مما يُعزز من فرصهم في سوق العمل، كونه يعد بيئة ملهمة تشجع الحرفيين على التجربة والابتكار، من خلال التفاعل مع فنانين آخرين وزوار المعرض.
وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للمعرض بنسخته المُطورة، مشيرا إلى أن الرعاية تعكس الدعم المستمر لسموه لأنشطة وبرامج الغرفة ما يمكنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة، والبرامج الاجتماعية التي تُقدمها للإسهام في التنمية المُجتمعية.
رفع جودة المنتجاتأوضح الرزيزاء أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، والجهات الحكومية، والخاصة، والجمعيات الأهلية، ويهدف إلى تنظيم عمل هذه الحرف سواء كانت للأعمال اليدوية أو الفنانين التشكلين، لتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم ضمن أجنحة المعرض المتنوعة ووفقا لقنوات تسويقية منظمة تضمن للمشاركين الدخل المستدام وتحفزهم على ريادة الأعمال.
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وأضاف أن المعرض يعزز الثقافة من خلال المساهمة في نشر الوعي حول التراث الثقافي والفني، وتوفير تجربة فريدة من خلال إتاحة الفُرصة للزوار للقاء الحرفيين والتعرف على عمليات التصنيع، واستكشاف جميع الأركان، والاستفسار عن تقنيات العمل والمواد المستخدمة، وأداء التجربة الحية.
ويعمل معرض الحرف والأعمال اليدوية على خلق فرص عمل جديدة في المجتمع، كما يساهم في تطوير مهارات جديدة لدى المستهدفين، مما يُعزز من فرصهم في سوق العمل، كونه يعد بيئة ملهمة تشجع الحرفيين على التجربة والابتكار، من خلال التفاعل مع فنانين آخرين وزوار المعرض.