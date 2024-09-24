سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق معرض الحرف والأعمال اليدوية بمشاركة 300 عارض والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية