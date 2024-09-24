شكرا لقرائتكم خبر عن بأرق القصائد وأجمل العروض.. محافظة عنيزة تحتفي باليوم الوطني 94 للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت محافظة عنيزة أمس الاثنين، باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، بحضور محافظ عنيزة المكلف سعد بن عبدالله السليم، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري.

وتضمَّن الاحتفال على العديد من الفعاليات، والقصائد والكلمات الوطنية والترفيهية وألعاب الأطفال، إلى جانب معرض "حلم دارنا يتحقق بنا" للفن التشكيلي والخط العربي، الذي يحتضن إبداعات الفنانين في الرسومات الوطنية التي تحكي حجم هذه المناسبة.

