شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شهداء و20 جريحا يصلون مستشفى المعمدانى إثر قصف طيران الاحتلال منزلا غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 7 شهداء و20 جريحا وصلوا إلى مستشفى المعمداني إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الإعلام الفلسطينية، أن 8 شهداء سقطوا في قصف الاحتلال منطقة المواصي التي تؤوي نازحين في شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.