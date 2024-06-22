حضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام البرلمان.. تحرك برلماني جديد بشأن أزمة الحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرَي السياحة والهجرة؛ لتوضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالبًا بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام مجلس النواب؛ لضمان عدم تكرار الأزمة.

وتساءل أباظة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتَي الحج والخارجية السعوديتَين؛ لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.

وأكد النائب أنه لا بد من التشديد على توحيد وسيلة الحج من خلال بوابة الحج؛ للحفاظ على حقوق وأرواح الحجاج وحمايتهم وضمان سلامتهم في الأراضي المقدسة، وحمايتهم من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل عواطف المواطنين وارتفاع أسعار الحج والتلاعب عبر طرق غير شرعية ومن خلال حج بتأشيرة الزيارة بأسعار أقل كثيرًا من الحج الرسمي؛ مما يعرض هؤلاء لظروف قاسية.

وقال أباظة إن الدولة من واجبها حماية المصريين من الشركات الوهمية ومحاسبة هؤلاء وتطبيق عقوبات قاسية ورادعة؛ ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحالات التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع ضرورة وجود رقابة صارمة.

وأشاد النائب بسرعة استجابة الرئيس لخطورة وأهمية الحدث وحرصه على سلامة الحجاج المصريين ورعايتهم من خلال توجيهات سريعة للحكومة بتشكيل خلية أزمة عاجلة؛ لمتابعة تطورات أوضاع الحجاج؛ خصوصًا المفقودين، والتواصل مع ذويهم وصرف تعويضات للمتوفين، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على سلامة المصريين داخل وخارج مصر.