الزراعة تتفقد زراعات الذرة بمحافظة الفيوم.. ورئيس المديريات يكشف حالة المحصول - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة الفيوم، وخاصة محصول الذرة.

وتأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والإدارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم، فضلا عن التأكد من توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات أعمال مديرية الزراعة بالفيوم، فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الاسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح.

وتفقدت اللجنة بحضور المهندس ناصر ابوطالب مدير مديرية الزراعة بالفيوم وقيادات المديرية عدد من حقول محصول الذرة باعتباره محصول استراتيجي هام، والذي وجدت حالته العامة ممتازة، ولا يوجد به أية إصابات حشرية، كما تم المرور ايضا على زراعات القطن السمسم أشجار المانجو، والملوخية.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

يدخل في مازوت الطائرات وهذه الصناعات..الزراعة تكشف مميزات نبات الجوجوبا

اليوم.. مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة