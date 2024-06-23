بائع غزل البنات يكشف تفاصيل مساعدة مؤسسة حياة كريمة له



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال محمد حسين، بائع غزل البنات في محافظة سوهاج، والذي اشتهر إعلاميًا بعدما ألقى بضاعته ليأسه من بيعها ومضايقة الأطفال الصغار له، إنه متزوج ولديه 4 أطفال.

وأضاف بائع غزل البنات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المعروض عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه يعاني من السكر والضغط، مشيرًا إلى أن يبلغ من العمر 31 عامًا.

وأشار بائع غزل البنات، إلى أن مؤسسة حياة كريمة تواصلت معه وأهدته "تروسيكل" وثلاجة وغسالة وبوتاجاز، و5 كراتين مواد غذائية، ومبلغ مالي.

وعن تواصل رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة معه ووعده له بـ إقامة مشروع كشك، إضافة إلى رجال أعمال آخرين، قال بائع غزل البنات: "مؤسسة حياة كريمة هي اللي تواصلت معايا بس، الباقي معلمش ولا حاجة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو قصير لبائع غزل بنات، وهو يلقي بضاعته في الشارع بمحافظة سوهاج؛ لعدم بيعه تلك الحلوى رغم خروجه من منزله في الصباح الباكر؛ بحثًا عن لقمة العيش.