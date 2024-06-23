عمرو أديب عن أزمة الحجاج المصريين: نريد محاكمة الشركات المسؤولة عن وفاة 600 حاج مصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما حدث مع الحجاج المصريين في موسم الحج، لا يجب أن يمر مرور الكرام وألا يضيع في غياهب التحقيقات والاستجوابات.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، مساء السبت: "نريد معرفة الشركات المسئولة عما حدث ورؤية أصحابها وهم يحاكمون بسبب مسئوليتهم عن وفاة 600 حاج مصري على الأقل، وهذا العدد مرشح للزيادة".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى أن ما تعرض له المصريون يقوم على شقين أحدهما يتمثل في النصب والآخر في ما سماه الفهلوة، متابعًا: فيه ناس بتنصب في الحج في عام درجات الحرارة تقترب من الـ55 درجة في الظل، الأرض كانت بتطلع نار في الدروب الصحراوية المؤدية لمكة والوفيات ليسوا من حجاج مصر فقط".

وتابع: "الحج مشقة للعادي وليس المسن.. احنا مش رايحين استاد، الحج هو الفريضة الوحيدة المرتبطة بالاستطاعة، ما حدث له علاقة بالنصب والفهلوة في شعيرة طاهرة مثل الحج".

ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأن الشق المتعلق بالنصب يقوم على الأكواد ومن يصدرها، في حين أن شق الفهلوة يقوم على محاولة اختراق النظام المعمول له.