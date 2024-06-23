زاهي حواس: رسوم دخول المناطق الأثرية لا يساوي قيمة هذه الحضارة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف العالم الأثري الكبير دكتور زاهي حواس، أن رسوم دخول المناطق الأثرية المصرية لا يساوي قيمة هذه الحضارة العريقة، متمنيا زيادة أسعار الرسوم من أجل الحفاظ عليها من خلال استخدام العوائد في تطويرها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يصف سيوة بالجنة، موضحا أن مصر لديها آثار عريقة ورائعة في كل أنواع الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية وغيرها.

واستطرد العالم الأثري الكبير دكتور زاهي حواس، أن زيادة عدد السياح عما عليه الآن سيكون هناك مشكلة؛ لأن الطيران والفنادق غير كافية، مؤكدا أنه يجب إرسال رسائل للخارج بأن مصر أمان.

ولفت إلى أن الأحداث في إسرائيل وحربها على غزة وما يدور في دول الجوار مثل السودان يؤثر على توافد السياح لمصر؛ لأنهم لا يعلمون الخريطة المصرية.

وتوقع العالم الأثري الكبير دكتور زاهي حواس، أن تستقبل سيناء أعداد أكبر من السياحة المسيحية واليهودية بعد تطوير مدينة سانت كاترين.