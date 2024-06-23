زاهي حواس: فرعون موسى لم يكن اسمه الفرعون وهذه حقيقة تطوير الهرم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف العالم الأثري الكبير دكتور زاهي حواس، أنه لا يكذب الكتب السماوية، قائلا: هناك حملات تشويه تستهدفه من أجل تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد ملك يكتب ويوثق قصة هزيمته، ولا يوجد شاعر يمجد في ملك ميت.

وأضاف العالم الأثري الكبير دكتور زاهي حواس، أن فرعون موسى لم يكن اسمه فرعون وإنما المصطلح يعني اسم الملك الذي يعيش فيه الملك، وهناك من يقول إنه رمسيس الثاني ولا يوجد دليل في الآثار لكل هذا.

وحول ما أثير عن تبليط الهرم، قال إن مصطفى وزيري أعلن من امام هرم منكاورع عن تطوير الهرم الأصغر وهناك من قال إنه سيتم تبليط الهرم، موضحا أن الهرم كان مكسيا بالجرانيت في عهد الملك منكاورع.

وأردف أن مصطفى وزيري لم يخطئ في الأمر، وإنما خطأه هو التسرع في الإعلان عن مخطط التطوير، مشيرًا إلى أن وزيري أعلن عدم امتلاكه أي نية أو فكرة لتبليط الهرم كما أشيع.

وأشار العالم الأثري الكبير دكتور زاهي حواس، إلى أن علم الآثار يعتمد على عدم تغيير الشكل الموجود للآثار، ولذلك لا يوجد ما يسمى تبليط الهرم.