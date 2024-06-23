هوا محمي بالنادي الأهلي؟.. فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور يروي تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

روى عبد الله مصطفى، فرد الأمن الذي تعرض للاعتداء من قبل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، تفاصيل الواقعة التي بدأت بادعاء زوجة اللاعب بتعرضها للمعاكسة.

وقال مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "فوجئت باقتحام اللاعب إمام عاشور لبوابة المول بسرعة ومعه أكثر من 15 من أصدقائه، وحاولت تهدئة الموقف لكنه بدأ يشتمني بألفاظ بذيئة"، متابعًا: "بعدها لف ومسكني من القميص بتاعي، لما حاولت أفادي نفسي وقعت على الأرض والضرب بدأ فيا من كل مكان

".

ونفى مصطفى علمه بواقعة تعرض زوجة عاشور للمعاكسة، قائلاً: "لما مراته اتعاكست إحنا كأفراد أمن مالنا، ليه لم تتقدم بشكوى؟"، موضحًا: "مراته مكنتش لوحدها في السينما، دي خارجة من حفلة 5 الفجر وكان معاها كتبية من أسرتها وأسرة جوزها".

وأكد مصطفى أنه قضى أكثر من 12 ساعة في قسم الشيخ زايد وتوجه إلى النيابة يوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصال من إدارة النادي الأهلي لعقد لقاء تصالح مع اللاعب ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وأعرب فرد الأمن عن استيائه من تصرف عاشور، قائلاً: "هو عاشور فاكر نفسه أكبر من القانون وأسطورة ومحمي بالنادي الأهلي ومنتخب مصر؟"، محدش من الحاشية بتاعته كان يجرؤ على دخول المول بالطريقة دي لو إمام مكنش معاهم".